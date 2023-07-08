Сегодня в Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III группе специальностей.

Как передает Trend, экзамен начнется в 10:00, за 15 минут до начала - в 09:45 пропускной режим завершается. После этого участники не допускаются в здание экзамена.

Абитуриенты должны иметь при себе следующие документы:

- лист пропуска на экзамен;

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) удостоверение личности граждан Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет);

б) иностранцы и лица без гражданства должны предоставить разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане и члены их семей, получившие статус беженца, - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).