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Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)

Общество Материалы 16 августа 2023 10:50 (UTC +04:00)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ЛАЧИН/Trend/ - Начался визит иностранных журналистов в город Лачин.

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, иностранные журналисты, среди которых представители 8 медиа-структур Турции, ознакомились с реставрационными и строительными работами, проведенными в Лачине, а также понаблюдали за рабочим процессом на ППП "Лачин".

Представителям иностранных СМИ была предоставлена обширная информация о деятельности погранично-пропускного пункта.

Было отмечено, что в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК) создаются условия для свободного передвижения жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахской регионе Азербайджана. Все это является доказательством того, что утверждения Армении о блокаде Лачинской дороги со стороны Азербайджана являются ложью и клеветой.

Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
Иностранные журналисты отправились на ППП "Лачин" (ФОТО)
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