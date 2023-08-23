Кубок мира по шахматам в Баку: победитель матча за третье место определится на тай-брейке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира по шахматам в Баку 23 августа завершилась вторая партия матча за третье место в мужской секции, сообщает в среду Trend.

В матче за третье место за шахматной доской встретились Ниджат Абасов (Азербайджан) и Фабиано Каруана (США).

Накануне в первой партии матча выиграл азербайджанский шахматист. Вторая партия завершилась победой Фабиано Каруана. Общий счет двух классических партий матча за третье место 1-1. Так как две классические партии победителя не выявили, он определится 24 августа на тай-брейке.

Отметим, что в первой партии матча Ниджат Абасов играл белыми фигурами, а во второй – черными.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской.

В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций. Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках.

Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам среди женщин в Баку завершился 21 августа, его выиграла Александра Горячкина (ФИДЕ), второе место заняла Нургюль Салимова (Болгария), третье - Анна Музычук (Украина).

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.