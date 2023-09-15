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Вилаят Эйвазов наградил турецкого полицейского

Общество Материалы 15 сентября 2023 18:23 (UTC +04:00)
Вилаят Эйвазов наградил турецкого полицейского

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана наградило офицера полиции Управления полиции Дюздже министерства внутренних дел Турции Рамазана Шахина за уважение, проявленное к азербайджанскому флагу при проверке болельщиков, пришедших на стадион 8 сентября на матч Турция-Армения в рамках Чемпионата Европы-2024.

Как сообщили Trend в пятницу в пресс-службе МВД, министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ о награждении Р.Шахина нагрудным знаком "За международное сотрудничество" в знак братства и дружбы между Азербайджаном и Турцией.

Сотрудники МВД, отправившиеся в Турцию, вручили Р.Шахину медаль и памятные подарки. Во встрече также участвовал начальник Управления полиции Ибрахим Эргюдар.

Вилаят Эйвазов наградил турецкого полицейского
Вилаят Эйвазов наградил турецкого полицейского
Вилаят Эйвазов наградил турецкого полицейского
Вилаят Эйвазов наградил турецкого полицейского
Вилаят Эйвазов наградил турецкого полицейского
Вилаят Эйвазов наградил турецкого полицейского
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