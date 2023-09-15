Вилаят Эйвазов наградил турецкого полицейского

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана наградило офицера полиции Управления полиции Дюздже министерства внутренних дел Турции Рамазана Шахина за уважение, проявленное к азербайджанскому флагу при проверке болельщиков, пришедших на стадион 8 сентября на матч Турция-Армения в рамках Чемпионата Европы-2024.

Как сообщили Trend в пятницу в пресс-службе МВД, министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ о награждении Р.Шахина нагрудным знаком "За международное сотрудничество" в знак братства и дружбы между Азербайджаном и Турцией.

Сотрудники МВД, отправившиеся в Турцию, вручили Р.Шахину медаль и памятные подарки. Во встрече также участвовал начальник Управления полиции Ибрахим Эргюдар.