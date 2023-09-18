Трое разыскиваемых граждан Азербайджана экстрадированы из России

БАКУ /Trend/ - Согласно требованиям Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07 октября 2002 года, ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики были удовлетворены Генеральной прокуратурой России. Таким образом, граждане Азербайджана Гюльнара Халилова, Джаваншир Рустамзаде и Вусал Гулиев были экстрадированы на родину.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Так, Гюльнара Халилова, обвиняемая в присвоении значительных сумм с использованием служебного положения, и Джаваншир Рустамзаде, обвиняемый в краже с использованием информационных технологий, были объявлены в международный розыск за побег и уклонение от следствия. Вусал Гулиев, обвиняемый в краже по предварительному сговору группой лиц, был объявлен в международный розыск за уклонение от судебного следствия.

Эти лица были задержаны на территории России и 14 сентября этого года доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Кроме того, 12 июня этого года в Азербайджане было установлено местопребывание гражданина России Назима Сулейманова, обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации и объявленного правоохранительными органами этого государства в межгосударственный розыск.

Поскольку ходатайство Генеральной прокуратуры России о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджана в соответствии с требованиями вышеуказанной Конвенции, в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции он был передан уполномоченным органам государства, отправившего запрос.