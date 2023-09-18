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Командующий ВМС Азербайджана находится с визитом в США

Общество Материалы 18 сентября 2023 19:09 (UTC +04:00)
Командующий ВМС Азербайджана находится с визитом в США

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров находится с визитом в США по приглашению командования ВМС этой страны.

Об этом Trend сообщили в министерстве оборон Азербайджана.

Согласно информации, вице-адмирал С.Бекиров примет участие в 25-м Международном симпозиуме ВМС, который пройдет в Ньюпорте с участием командующих ВМС из 90 стран и представителей различных авторитетных морских организаций.

Основной целью мероприятия является проведение дискуссий на такие темы, как обеспечение военно-морскими силами и гражданскими морскими организациями навигационной безопасности морского транспорта, а также организация совместной борьбы с возможными угрозами.

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