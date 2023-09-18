Командующий ВМС Азербайджана находится с визитом в США

БАКУ /Trend/ - Командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров находится с визитом в США по приглашению командования ВМС этой страны.

Об этом Trend сообщили в министерстве оборон Азербайджана.

Согласно информации, вице-адмирал С.Бекиров примет участие в 25-м Международном симпозиуме ВМС, который пройдет в Ньюпорте с участием командующих ВМС из 90 стран и представителей различных авторитетных морских организаций.

Основной целью мероприятия является проведение дискуссий на такие темы, как обеспечение военно-морскими силами и гражданскими морскими организациями навигационной безопасности морского транспорта, а также организация совместной борьбы с возможными угрозами.