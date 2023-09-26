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В 2024 году в Азербайджане вступит в силу закон "О государственных закупках" - председатель комитета парламента

Общество Материалы 26 сентября 2023 12:27 (UTC +04:00)
В 2024 году в Азербайджане вступит в силу закон "О государственных закупках" - председатель комитета парламента

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - С 1 января следующего года вступает в силу закон "О государственных закупках".

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили во время общественных слушаний в парламенте по проекту Кодекса конкуренции.

Он отметил, что после вступления в силу закона "О государственных закупках" будут сформированы новые и важные инструменты, позволяющие предпринимателям не сталкиваться с особой конкуренцией именно в этом направлении.

"Мы ожидаем появления полностью электронной среды закупок", - добавил Т.Миркишили.

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