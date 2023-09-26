БАКУ /Trend/ - Установлено, что ряд показателей в водных объектах в селе Союдлу, превышает норму, однако это не является источником опасности для окружающей среды и здоровья человека.

Как сообщает Trend, об этом на проведенном сегодня заседании комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Союдлу Гедабейского района, сказал председатель комиссии, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

Было отмечено, что в ходе мониторинга подземных вод в производственной и жилой зонах на территории завода в воде из трех скважин было зафиксировано небольшое содержание цианида. Хотя эти показатели во много раз ниже предельно допустимых, данный факт можно рассматривать как потенциальный риск для окружающей среды.