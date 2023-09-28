Ежегодное собрание международной рабочей группы по аудиту в сфере защиты окружающей среды пройдет в Баку

БАКУ /Trend/ - Ежегодное собрание EUROSAI Wgea (рабочая группа по аудиту в сфере защиты окружающей среды Европейской организации высших органов финансового контроля) пройдет в следующем году в Азербайджане.

Как сообщает Trend со ссылкой на Счетную палату, решение об этом было принято на ежегодном собрании EUROSAI WGEA в Праге, столице Чехии.

В собрании участвовали заведующий отделом аудита государственных доходов и экономической сферы Счетной палаты Азим Абасов, старший советник этого отдела Назим Нагдалиев и советник отдела международной деятельности, обучения и методологического обеспечения Нармина Исаева.

На мероприятии были представлены презентации об изменениях климата и окружающей среды и их последствиях, а также о работе, проделанной в области устойчивой энергетики, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, сокращения выбросов парниковых газов, а также проведены обсуждения в форме семинаров по темам.

Отметим, что на ежегодном собрании присутствовало более 70 делегатов.