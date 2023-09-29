На участке дороги Баку-Губа-госграница с Россией будет ограничено движение транспорта

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта строительства новой автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией на 51-61 км участка существующей дороги в направлении Баку с завтрашнего утра начнутся работы по укладке износостойкого слоя асфальтобетонного покрытия.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что движение транспортных средств в районе проведения работ будет ограничено на короткий срок.

На время проведения работ по асфальтированию на территории будет обеспечено двустороннее движение транспортных средств в обратном направлении. Для обеспечения безопасного и беспрепятственного движения в обратном направлении на территории будут приняты дополнительные меры безопасности, проведены работы по прокладке соответствующих линий разметки и установке временных дорожных знаков.

Агентство рекомендует водителям соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения при движении в указанном районе.