В Баку началось 13-е заседание Международной астронавтической федерации

БАКУ /Trend/ - 1 октября начало работу 13-я международное заседание Международной астронавтической федерации (IAF) для министров и парламентариев (MMOP).

Как сообщает Trend, Милли Меджлис Азербайджана проводит мероприятие на тему «Важность включения космических решений в политическую повестку дня для политиков». В заседании принимают участие президент Международной астронавтической федерации Клэй Моури и другие лица.

Участники мероприятия проведут дискуссии по 3 панельным темам. Первая панель называется «Космические решения для усовершенствования общественных услуг», вторая панель - «Космические решения стихийных бедствий и рисков», а третья панель - «Космические решения в управлении ресурсами».

Отметим, что международный конгресс Международной астронавтической федерации для министров и парламентариев (MMOP) организуется с 2009 года.

13-е заседание проводится накануне 74-го Бакинского международного астронавтического конгресса, который пройдет в нашей стране со 2 по 6 октября.

Право на проведение этого престижного мероприятия, которое проводится с октября 1950 года, столица Баку получила в ходе выборов в Генеральную ассамблею Международной астронавтической федерации в октябре 2019 года в столице США Вашингтоне.

Наша страна впервые провела это мероприятие в 1973 году под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева.