Еще 30 детей из Украины прибыли в Азербайджан в целях реабилитации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается работа по обеспечению реабилитационных услуг детям, прибывших из Украины в Азербайджан.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, при организации Государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве сегодня в страну прибыли еще 30 украинских детей для оказания им реабилитационных услуг.

Детям, поступившим в Габалинский детский реабилитационный центр Агентства, в течение 15 дней будут предоставлены услуги медицинской и социально-психологической реабилитации.

В ходе реабилитации стабилизация эмоционального состояния будет обеспечена посредством индивидуальных консультаций, групповой терапии и занятий йогой, организованных профессиональными психологами.

Для культурно-досугового времяпровождения детей будут организованы экскурсии по историческим местам и музеям городов Шеки, Исмаиллы и Шамахы.

Отметим, что до этого в Азербайджан были привезены и оказаны услуги социальной и психологической реабилитации около 100 украинских детей по около трем группам.