Продолжаются совместные тактические учения «Хазри-2023» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются совместные тактические учения «Хазри-2023», проводимые в нашей стране с участием кораблей и военнослужащих ВМС Азербайджана и Казахстана.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, сначала на брифинге, проведенном в соответствии с планом учений, до сведения участников были доведены правила безопасности, предстоящие задачи, последовательность их выполнения и другая необходимая информация.

Затем с личным составом и кораблями ВМС обеих стран были выполнены задачи по различным эпизодам, проведено боевое слаживание между ними.

Отметим, что личный состав, задействованный в учебных тренировках, успешно выполнил поставленные задачи.