Стала известна дата полной выдачи пенсий в Азербайджане за октябрь

БАКУ/Trend/ – Завершение полной выплаты пенсий в Азербайджане планируется 13 октября.

Об этом в среду Trend сообщили в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что в этот же день пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

Отметим, что на учете в Государственном фонде социальной защиты состоят 1 миллион 96,6 тысячи пенсионеров. Это 10,8 процента населения страны. Из них пенсии по старости получают 64,1 процента, по инвалидности - 23,6 процента, по утрате главы семьи - 12,3 процента.

Средний размер назначенных ежемесячных пенсий увеличился на 18,2 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а по сравнению с началом текущего года - на 16,9 процента и составил 435 манатов.