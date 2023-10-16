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С 2024 года налогоплательщиков в Азербайджане ждут изменения (ВИДЕО)

Общество Материалы 16 октября 2023 11:28 (UTC +04:00)
С 2024 года налогоплательщиков в Азербайджане ждут изменения (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ – Со следующего года налогоплательщики в Азербайджане смогут входить в электронный кабинет только с усиленными средствами электронной подписи.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространила Государственная налоговая служба Азербайджана.

Отмечается, что с 1 января 2024 года у налогоплательщиков в Азербайджане будет ограничена возможность доступа к электронному кабинету с использованием кода-пароля, выданного налоговым органом.

"Налогоплательщики смогут воспользоваться этой возможностью только при помощи усиленных средств электронной подписи", - говорится в сообщении госслужбы.

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