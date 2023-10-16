В Университете АДА открылся факультет сельского хозяйства и пищевых наук (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – Основная цель создания факультета сельского хозяйства и пищевых наук в Университете АДА – подготовить кадры, которые будут анализировать на научно-теоретической основе новейшие подходы, успешные практики, опыт и современные тенденции в этой области и способствовать их применению.

Как сообщает Trend, об этом на мероприятии, посвященном открытию упомянутого факультета, сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Маджнун Мамедов. Мероприятие организовано Университетом АДА и Офисом партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) в Азербайджане по случаю отмечаемого в Баку Всемирного дня продовольствия.

«Новый факультет станет важной платформой для всех заинтересованных сторон, поскольку включает в себя как исследовательское, так и обучающее направления. Здесь будет формироваться многогранная деятельность, нацеленная на представительство государственного и частного секторов на международных платформах», - отметил министр.