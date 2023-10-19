В Азербайджане осужденные за насилие над детьми не смогут заниматься педагогической деятельностью

БАКУ /Trend/ - Лица, осужденные за сексуальное насилие над детьми, не смогут заниматься педагогической деятельностью.

Как сообщает Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "Об общем образовании", которое обсуждалось сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по науке и образованию.

Председатель комитета Бахтияр Алиев отметил, что предлагаемые изменения носят адаптивный характер. Он добавил, что соответствующие изменения в Уголовный кодекс были внесены в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. В соответствии с этим в статье 27.2.5 закона "Об общем образовании", вошедшей в документ, после слов "или" добавляется слово "сексуальное". Согласно изменению, педагогической деятельностью не смогут заниматься лица, осужденные за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией или сексуальным насилием в отношении детей.