В Азербайджане будет усилена устойчивость пенсионной системы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана комплексная система социальной защиты для всех граждан.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в основных приоритетах Концепции экономического и социального развития на 2024-2027 годы.

Отмечено, что будут повышены доступность эффективных накоплений для пенсионеров, удовлетворения необходимых потребностей малообеспеченных групп населения и социальной помощи инвалидам. Будет усилена устойчивость пенсионной системы, расширено применение социального страхования.

Помимо этого, будет разработана система социального обеспечения и услуг, предусматривающая равное участие для всех. Минимальный размер пенсии будет сохранен на уровне 75-80 процентов от минимального уровня заработной платы.

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