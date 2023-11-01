В ближайшее время правительству будет представлен законопроект "Об инновационной деятельности" - замминистра экономики Азербайджана

БАКУ/Trend/ – В ближайшее время правительству будет представлен законопроект "Об инновационной деятельности".
Как сообщает в среду Trend, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев в ходе своего выступления на Форуме развития образования в Баку.
Замминистра отметил, что формирование и систематизация этой среды очень важны.
"Инновации появились за счет мнения, отличающегося от мышления массы.
Здесь очень важна роль государства. У нас произошли изменения в законодательстве, связанные с достаточно инновационными решениями в различных сферах", - подчеркнул он.
Отметим, что при поддержке министерства науки и образования Азербайджана, а также Фонда развития образования в Баку проводится Форум развития образования, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
В форуме, который состоит из панелей "Создание инновационной экосистемы", "Партнерство университетов и промышленности", "Образование для будущего" принимают участие профессиональные модераторы и спикеры.
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