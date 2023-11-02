Армяне присвоили знаменитую азербайджанскую песню

БАКУ /Trend/ - В Агентстве интеллектуальной собственности расследуется факт присвоения армянами и распространения на канале Youtube под названием "Гарун" музыкального произведения выдающегося азербайджанского композитора Алекпера Тагиева "Sənə qurban", вошедшего в "Золотой фонд" Азербайджанского радио в 1968 году.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана.

"Исполняемая под названием "Гарун" песня совпадает с музыкальным произведением выдающегося азербайджанского композитора Алекпера Тагиева "Sənə qurban". Отметим, что эта песня написана Алекпером Тагиевым на слова азербайджанского поэта Микаила Мушфига и впервые была исполнена Зейнаб Ханларовой в 1968 году. Песня Алекпера Тагиева "Sənə qurban" (автор слов - Микаил Мушфиг) была зарегистрирована в Агентстве интеллектуальной собственности (в то время - Азербайджанское отделение Всесоюзного Агентства по авторским правам) 10 июня 1978 года. Позже ее исполняли под названием "Гарун" ("Весна") армянские певцы Тигран Асатрян, Спитакчи Хайко, иранско-американский поп-исполнитель армянского происхождения Андраник Мададян и другие. Все архивные документы свидетельствуют о том, что песня "Sənə qurban" принадлежит азербайджанским авторам. Народная артистка Азербайджана Зейнаб Ханларова неоднократно исполняла эту песню во время гастролей в зарубежных странах, в том числе в каждой республике бывшего СССР, включая Армению", - говорится в сообщении агентства.

Подчеркнуто, что исполнитель армянского происхождения А.Мададян, присвоив песню азербайджанского композитора Алекпера Тагиева "Sənə qurban", изменил ее слова и исполнял под названием "Гарун". Этот факт является очередным примером многолетнего плагиата армян в литературной и музыкальной областях. В информации о музыкальном произведении, размещенном под названием "Гарун" на канале YouTube, не указывается имя Алекпера Тагиева, что нарушает личные права автора, а с точки зрения коммерческого размещения на канале YouTube - его имущественные права.

В сообщении отмечено, что Агентством интеллектуальной собственности на протяжении многих лет регулярно ведется борьба со случаями воровства, присвоения армянами авторских произведений, образцов фольклора и других образцов нематериального культурного наследия, принадлежащих азербайджанскому народу. По каждому факту проводится расследование, подготавливаются и распространяются в средствах массовой информации основанные на исторических фактах материалы, неоспоримо доказывающие принадлежность этих произведений азербайджанскому народу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!