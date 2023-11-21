Мартиника пытается предотвратить дискриминацию - Клодетт Дюамель

БАКУ /Trend/ - Мартиника пытается предотвратить дискриминацию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила представитель Движения экологов и демократов за независимую Мартинику Клодетт Дюамель во время выступления на проходящем в Баку мероприятии на тему "Деколонизация: Расширение полномочий и развитие женщин".

Она отметила, что женщины подвергаются дискриминации.

"Женщины больше всего пострадали от колониализма и рабства. Колонизаторы создали такую ситуацию, что афроамериканские женщины считались самой низкой кастой. С женщинами обращались как с вещью. Афроамериканцам не давали возможности жить свободно", - добавила К.Дюамель.

Отметим, что в Баку проходит мероприятие на тему "Деколонизация: Расширение полномочий и развитие женщин". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!