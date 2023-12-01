Можно ли делать прививку от кори аллергикам?

БАКУ /Trend/ - Если нет аллергии на какой-либо компонент вакцины от кори, то вакцину можно применять.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала старший консультант отдела по инфекционным заболеваниям и организации инфекционного контроля TƏBİB Туран Ибрагимова.

"Поэтому вакцину можно вводить только после консультации с врачом. Она может быть противопоказана беременным и аллергикам", - сказала Ибрагимова.

Напомним, что начиная с апреля 2023 года, в связи с завозными случаями заболеваемости корью были зафиксированы спорадические вспышки заболевания среди населения, в основном среди детей. За прошедший период было зарегистрировано 284 заболеваемости корью. Только 12% из подтвержденных случаев (35 человек) приходятся на пожилых людей. Работа по профилактической вакцинации усилена медицинскими учреждениями по всей территории страны. В то же время усилен контроль за работой по выявлению и привлечению к экстренной вакцинации непривитых детей соответственно возрасту.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!