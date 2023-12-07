В "Кубке ректора" по спортивной гимнастике участвуют восемь команд - заведующая кафедрой АГАФКС

БАКУ /Trend/ - В "Кубке ректора" по спортивной гимнастике среди студентов I курса бакалавриата Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта (АГАФКС) участвуют восемь команд.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала журналистам профессор, заведующая кафедрой гимнастики Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Гюрка Ганчева.

"Благодаря проведению "Кубка ректора" наши студенты – будущие педагоги и тренера могут почувствовать атмосферу настоящих соревнований, проверить свои возможности и силы. В дальнейшем мы планируем проводить соревнования среди студентов и по другим гимнастическим дисциплинам", - подчеркнула Гюрка Ганчева.

Отметим, что седьмого декабря во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики в Баку проходит "Кубок ректора" по спортивной гимнастике. Соревнования проводятся среди студентов I курса бакалавриата Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта (АГАФКС).

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