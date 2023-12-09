В Баку состоялась пресс-конференция в рамках церемонии награждения FIA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась пресс–конференция в рамках церемонии награждения Международной автомобильной федерации (FIA) - FIA Prize Giving Ceremony.

Как сообщает в субботу Trend, на конференции пилоты-победители соревнований поделились с журналистами интересными событиями из своей карьеры.

Трехкратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон сказал, что пилотирование всегда было сложным и захватывающим процессом. "Я познакомился со многими новыми пилотами. Я думаю, что они находятся в довольно конкурентной позиции. В определенные периоды в жизни каждого пилота происходят спады. В это время необходимо вновь сконцентрироваться, ставить перед собой новые цели. Пилоты должны постоянно совершенствоваться. Разумеется, командный дух здесь тоже важен. Никто в моей команде не отступал, что меня очень мотивировало", - отметил он.

Льюис Хэмилтон также назвал прекрасным место проведения Церемонии награждения FIA в Баку. "Мы соберемся здесь и отметим удивительные достижения. Мы будем вместе с замечательными людьми, которые добились потрясающих успехов в своей карьере", - добавил он.

Чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен сказал о своей победе следующее: "После того, как человек одерживает подряд победы, он хочет продолжать это делать. Давление, оказываемое на пилотов в связи с победой, всегда направлено на достижение хорошего результата. Если я буду стараться делать для этого все возможное и получать от этого удовольствие, все будет хорошо. Устойчивый успех не всегда зависит только от вашего желания, это и усилия, чтобы выиграть гонки, совершенствуясь. Всегда сохраняйте спокойствие по поводу конкуренции вокруг вас".

Чемпион мира по картингу Дрис Ван Лангендонк отметил, что все пилоты готовятся к многочисленным испытаниям в течение года. "В гонках самое главное - это управление колесами. В моей последней гонке я отстал на первом круге, а затем совершил красивый обгон. В последний момент я понял, что я чемпион", - подчеркнул он.

Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull Racing, сказал, что по мере развития команды в гонках вы всегда стремитесь к совершенству. "Есть много вещей, которые мы можем улучшить в этом сезоне. Я думаю, что мы можем сделать еще больше, чтобы стать еще лучше. На мой взгляд, необходимо продолжать развиваться, совершенствоваться. Это движет всей командой”.

Чемпион мира по ралли-рейду Насер Аль Аттия сказал, что хотя поездка между странами была нелегкой, ему очень понравился Азербайджан. "Перед тем, как отправиться в поездку, я думаю о том, что отправляюсь в путь, чтобы одержать победу. Спорт помог мне во многих аспектах моей жизни. Я много работаю над собой, это довольно интересно", - сказал он.

Отметив, что самые успешные гонки в его карьере прошли в Азербайджане, пилот Мэтью Баумель сказал, что рад пребыванию в нашей стране. "Мы уже начали новый сезон. Я чувствую, что нахожусь в очень хорошей форме в текущем году. Мне всегда удавалось быть в тройке лучших, в пятерке лучших, и я думал, что снова выиграю чемпионат. Я чувствую себя очень хорошо с командой. Впереди нас ждут захватывающие моменты", - сказал он.

Чемпион "Формулы-1" Джейк Деннис сказал, что после гонки испытал много разных эмоций. "В итоге мы стали чемпионами. Это было достаточно просто, и да, мы били свои собственные рекорды в каждой гонке. Вот почему этот год был для нас особенным. Вокруг меня была отличная команда".