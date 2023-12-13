Лидирующий мобильный оператор страны принимает участие в Целевой группе по борьбе с изменением климата

Azercell, в рамках стратегического партнерства с GSMA, будет работать над приближением мобильной индустрии к нулевым выбросам углекислого газа

Лидирующий оператор мобильной связи страны «Azercell Telecom», объявляет о своем участии в Целевой группе по борьбе с изменением климата в качестве активного члена GSMA. В соответствии со своей стратегической миссией «Упрощаем доступ, расширяем возможности», Azercell стремится продвигать мобильную индустрию к достижению нулевых выбросов углекислого газа.

«Наше участие в Целевой группе по борьбе с изменением климата GSMA является свидетельством нашего стратегического императива повышения качества жизни и содействия более здоровому будущему. Мы твердо верим, что инициативы, предпринятые в рамках Целевой группы, будут способствовать устойчивому развитию нашей страны», - заявила президент ООО «Azercell Telecom» Зарина Зейналова, подчеркивая приверженность компании борьбе с изменением климата.

Рабочая группа, в которую вошло более 60 групп операторов по всему миру, объединяет лидеров отрасли, включая GSMA и Azercell, в совместных усилиях для достижения углеродной нейтральности к 2050 году в мобильной индустрии, тем самым играя ключевую роль в решении глобального климатического кризиса.

Эта активная деятельность охватывает такие вопросы, как взаимодействие с поставщиками мобильной индустрии по климатическим инициативам, повышение экологической устойчивости мобильных устройств и оборудования, использование мобильных связи с целью сокращения выбросов углекислого газа при помощи инновационных технологий, а также укрепление инфраструктуры для борьбы с экстремальными климатическими явлениями в эпоху резкого изменения климата.

Необходимо отметить, что GSMA - всемирно признанная организация, служащая объединяющей силой в мобильной экосистеме, продвигая инновации, которые не только поддерживают позитивную бизнес-среду, но и катализируют социальные изменения.

ООО «Azercell Telecom» остается решительным в своей приверженности корпоративной ответственности, активно способствуя коллективным усилиям, направленным на смягчение последствий изменения климата и переориентацию мобильной индустрии на устойчивое и экологически безопасное будущее.