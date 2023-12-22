В Баку проходит международная конференция на тему "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс"

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовала международная конференция на тему "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".
Как сообщает в пятницу Trend, конференция организована Парламентской сетью Движения неприсоединения (ДН), Бакинской инициативной группой, и Молодежной организацией ДН (NAM Youth Organization).
Основная цель конференции является создание платформы для решения глобальной проблемы - колонизации.
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