В Азербайджане еще 473 военнослужащих будут обеспечены новыми квартирами

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание комиссии, созданной указом Президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2011 года № 569 "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил азербайджанской армии".

Как сообщает Trend, согласно указу, военнослужащие, безупречно прослужившие в азербайджанской армии 20 календарных лет и более, будут обеспечены жильем, приобретенным за счет государственных средств.

Председатель комиссии, министр финансов Самир Шарифов отметил, что в рамках выполнения задач по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, их обеспечению жильем за счет государственных средств тысячи военнослужащих азербайджанской армии, воспользовавшись этой важной социальной программой государства, были обеспечены квартирами.

На заседании комиссии на основании списка, представленного министерством обороны, 953 военнослужащих были взяты на жилищный учет. Другим решением, принятым на заседании комиссии, 473 военнослужащих, находящихся в настоящее время на жилищном учете, будут обеспечены полностью отремонтированными квартирами в городе Баку и Абшеронском районе. На сегодня за счет государственных средств жильем обеспечены 3646 военнослужащих, прослуживших 20 и более лет, и семьи 26 военнослужащих-шехидов. Эти вопросы регулярно рассматриваются комиссией на основании списков, представленных министерством обороны, и военнослужащие, получившие право на получение жилья, ставятся на жилищный учет.

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