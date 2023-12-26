МИД Азербайджана обнародовал число жертв мин с периода окончания войны 2020 года

БАКУ /Trend/ - Устранение минной угрозы в отношении Азербайджана должно стать международным приоритетом.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в аккаунте в социальной сети "X", сообщает Trend.

"Еще один человек стал жертвой мин, установленных Арменией. С окончания войны в 2020 году и до настоящего времени общее число жертв мин достигло 341 человека, из них 65 погибли (50 гражданских лиц, 15 военных). Устранение минной угрозы в отношении Азербайджана должно стать международным приоритетом!" - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района в результате разрыва мины получил ранение сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Махмудов Заур Эльдар оглу, 1982 года рождения.

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