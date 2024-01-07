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Содержание угарного газа в воздухе в Баку превышает норму

Общество Материалы 7 января 2024 16:42 (UTC +04:00)
Содержание угарного газа в воздухе в Баку превышает норму

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - За сутки в городе Баку установлено, что количество угарного газа из загрязняющих газовых смесей в 1,2 раза превышает норму.

Как передает в воскресенье Trend, информацию об этом распространило министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что причиной превышения нормы содержания угарного газа является интенсивный характер движения транспорта, деятельность промышленных предприятий и другие антропогенные воздействия.

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