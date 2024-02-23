Азербайджан имеет большой опыт по организации спортивных мероприятий – посол Алжира

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет большой опыт по организации спортивных мероприятий.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу журналистам посол Алжира в Азербайджане Абделуахаб Осман, который посетил Национальную арену гимнастики в Баку, где проходят соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке.

Посол отметил, что посетил Арену гимнастики, чтобы встретится и поддержать сборную команду своей страны.

"Очень доволен тем, как организованы соревнования. Национальная арена гимнастики – прекрасный спортивный комплекс. В Азербайджане много возможностей для занятий спортом и проведения международных мероприятий", - подчеркнул дипломат.

Посол Алжира в Азербайджане отметил также, что его любимый вид спорта – футбол.

"Поздравляю футбольный клуб "Карабах" с выходом в 1/8 финала Лиги Европы", - добавил он.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие 300 гимнастов из 32 стран.

Этап Кубка мира в Баку является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года для гимнастов, выступающих в индивидуальной программе прыжков на батуте.

В соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин Азербайджан представляет Сельджан Махсудова, среди мужчин - Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представляют Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.

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