Число исламофобских выступлений значительно возросло - Мохаммед Эль Маазуз

БАКУ /Trend/ - Исламофобия укоренилась во всем мире с XIII века.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор Арабской академии геостратегических исследований в Париже Мохаммед Эль Маазуз во время панельной дискуссии на международной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

"Первый вопрос заключается в том, насколько глубокие исследования проводятся касательно этой проблемы? Как выслушиваются мнения об исламофобии? Путей решения этой проблемы не найдено. Исламофобские выступления выросли на 31 процент по сравнению с предыдущими годами. Если Франция не изменит свое видение и стратегию в этом вопросе, она столкнется лицом к лицу с гражданской войной", - сказал он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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