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В Азербайджане подготовлены требования к такси - замминистра

Общество Материалы 11 марта 2024 12:27 (UTC +04:00)
В Азербайджане подготовлены требования к такси - замминистра

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В течение прошлого года были внесены изменения в законодательство, касающиеся решения проблем в сфере транспорта. Некоторые из них уже реализуются, а также ведется работа по внедрению части из них.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов на слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".

Он отметил, что подготовлены требования к такси и, выразил надежду, что они будут приняты в ближайшее время.

"Требования находятся на завершающей стадии согласования и были представлены в Кабинет министров. Мы надеемся, что они будут приняты в ближайшие недели.

Одна из проблем в сфере транспорта в городе связана с нарушениями правил дорожного движения. Нарушение правил как водителями, так и пешеходами создает серьезные проблемы", - добавил замминистра.

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