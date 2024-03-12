Чемпионат Европы по волейболу вновь пройдет в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вновь примет чемпионат Европы по волейболу среди женщин.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, чемпионат состоится во второй половине 2026 года с участием 24 сборных. Они будут подразделены на несколько групп, а ЕВРО состоится сразу в нескольких странах. Матчи одной из групп, куда войдут шесть команд, пройдут в Национальной гимнастической арене в Баку.

Другими соорганизаторами ЕВРО станут Швеция и Чехия.

"Мы уверены, что мероприятие EuroVolley вдохновит следующее поколение азербайджанских игроков, а также станет важным стимулом для волейболисток сборной, молодых спортсменов. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с нашими друзьями и коллегами из Федерации волейбола Азербайджана", - сказал президент Европейской Конфедерации волейбола Александар Боричич.

Отметим, что Азербайджан принимал ЕВРО по волейболу в 2017 году.

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