Кроме Жуниньо "Бешикташ" также интересуется Гурбаном Гурбановым и Зубиром

БАКУ /Trend/ - Главный тренер ФК "Карабах" Гурбан Гурбанов попал в сферу интересов еще одного клуба.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на турецкий сайт "Fotospor".

Отмечается, что 52-летний специалист может стать кандидатом на пост главного тренера "Бешикташа".

Футбольный директор турецкого клуба Самет Айбаба выступает за то, чтобы видеть Гурбанова в своей команде. Хотя основная задача специалиста, принявшего участие в просмотре игры 1/8 финала Лиги Европы между "Байером" и "Карабахом" (3:2), заключалась в том, чтобы наблюдать за игроками, Айбабу больше впечатлила работа главного тренера. Он положительно отозвался о главном тренере и двух игроках "Карабаха". Специалисту понравилась игра Абдуллы Зубира и Жуниньо.

По информации "Fotospor", возможными заменами Гурбанову также являются Окан Бурук ("Галатасарай") и Исмаил Картал ("Фенербахче"), контракты которых истекают в конце сезона. Однако, поскольку ожидается отставка главного тренера "Бешикташа" Фернандо Сантуша, Айбаба заинтересован в замене его азербайджанским специалистом.

Отметим, что Гурбанов, тренирующий "Карабах" с 2008 года, представляет интерес также и для других европейских клубов.

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