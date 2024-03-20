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В Ханкенди обнаружены и изъяты 190 патронов различного калибра и другие боеприпасы

Общество Материалы 20 марта 2024 10:47 (UTC +04:00)
В Ханкенди обнаружены и изъяты 190 патронов различного калибра и другие боеприпасы

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди обнаружены и изъяты 190 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Об этом в среду Trend сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

"В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 19 марта на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 2 автомата, 1 пистолет, 4 гранаты, 2 гранатомета, 10 магазинов для патронов, 190 патронов различных калибров и другие боеприпасы", - говорится в сообщении ведомства.

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