В Баку на рынке жилья наблюдается рост цен

БАКУ /Trend/ - В прошлом месяце на рынке жилья в Баку наблюдался рост цен.

Об этом в четверг Trend сообщили в Центре экономического и социального развития.

Было отмечено, что в феврале наблюдался рост спроса на частные жилые дома. Частные дома и земельные участки выросли в цене на 1,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Спрос на жилые и нежилые помещения по-прежнему остается стабильным.

На квартиры в жилых домах наблюдался ежемесячный рост цен на 0,4 процента. На нежилые помещения зафиксирован ежемесячный рост цен на 0,9 процента. Цены на рынке аренды не изменились.

Отметим, что индекс потребительских цен в феврале 2024 года составил 100,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а в январе-феврале - 101,3 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

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