На 695 информационных ресурсах госучреждений Азербайджана выявлены пробелы в безопасности

БАКУ /Trend/ - В результате аудиторских проверок и мониторинга, проведенных Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана в течение 2023 года, были выявлены пробелы в безопасности на 695 информационных ресурсах государственных учреждений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Аллахверан Исмаилов на прошедшей сегодня конференции на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

По его словам, цифровые преступления обычно возникают в тех случаях, когда в информационном ресурсе есть пробелы в безопасности.

"Для сравнения отметим, что в результате аудита/пентестовых проверок и мониторинга, проведенных в государственных учреждениях за тот же период 2022 года, были обнаружены и устранены пробелы и недостатки безопасности в 553 государственных информационных системах.

Анализом попыток кибератак наш сервис, выявив 1162 специальных индикатора кибератак и заблокировав их в сети "AzStateNet" и системе электронной почты, предотвратил целенаправленные кибератаки.

Также в течение 2023 года через защитное оборудование нового поколения, применяемое по сети "AzStateNet", заблокировало 911 миллионов 430 тысяч вредоносных ссылок, 7 миллионов 464 тысяч 500 электронных документов с вредоносным содержанием, установленных в конечных пользователях через центральную антивирусную систему и 103 650 через систему защиты "Sandbox".

Кроме того, используя возможности киберразведки, были выявлены 186 поддельных доменов, имитирующих домены государственных учреждений (govaz), тем самым предотвратив планы использования хакерами имени государственных учреждений в нацеленных специальных кибератаках,чем были предотвращены сотни попыток кибератак", - добавил он.

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