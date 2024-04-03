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Для рейтинга нужна натурализация игроков - Джейхун Султанов (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 3 апреля 2024 14:27 (UTC +04:00)
Для рейтинга нужна натурализация игроков - Джейхун Султанов (ФОТО/ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В эфир вышел очередной выпуск "İdman bizdə".

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman biz, гостем программы стал Джейхун Султанов, бывший футболист сборной Азербайджана.

Он прокомментировал прошедшую в АФФА отчетно-выборную конференцию и изменения в организации. Султанов также коснулся вопросов стратегии для сборной Азербайджана, оценил текущую ситуацию в национальном кубке и чемпионате Азербайджана.

Представляем видеоверсию интервью.

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Для рейтинга нужна натурализация игроков - Джейхун Султанов (ФОТО/ВИДЕО)
Для рейтинга нужна натурализация игроков - Джейхун Султанов (ФОТО/ВИДЕО)
Для рейтинга нужна натурализация игроков - Джейхун Султанов (ФОТО/ВИДЕО)
Для рейтинга нужна натурализация игроков - Джейхун Султанов (ФОТО/ВИДЕО)
Для рейтинга нужна натурализация игроков - Джейхун Султанов (ФОТО/ВИДЕО)
Для рейтинга нужна натурализация игроков - Джейхун Султанов (ФОТО/ВИДЕО)
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