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Названо время праздничного намаза на Рамазан в Азербайджане

Общество Материалы 6 апреля 2024 13:40 (UTC +04:00)
Названо время праздничного намаза на Рамазан в Азербайджане

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Обнародовано время праздничного намаза на Рамазан.

Как сообщили в субботу Trend в Управлении мусульман Кавказа, праздничный намаз в мечетях будет совершаться 10 апреля.

Отметим, что первый день месяца Рамазан пришелся на 11 марта. Согласно календарю Управления мусульман Кавказа, Ночь аль-Гадр (Ночь Предопределения, или Могущества) предположительно пришлась на 28, 30 марта, 1 и 5 апреля.

Праздник Рамазан отмечается 10-11 апреля.

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