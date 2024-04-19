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Президент Кыргызстана наградил Актоты Раимкулову орденом "Данк"

Общество Материалы 19 апреля 2024 17:04 (UTC +04:00)
Президент Кыргызстана наградил Актоты Раимкулову орденом "Данк"

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Указом Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики" президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова награждена орденом "Данк" за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между тюркскими народами.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TurkicWorld, церемония награждения состоялась в городе Астана в рамках визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Казахстан.

На церемонии орден "Данк" Актоты Раимкуловой вручил государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов.

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