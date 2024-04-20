В Азербайджане очень большое внимание уделяется развитию спорта – генеральный секретарь AGF

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане очень большое внимание уделяется развитию спорта, с каждым днем темпы развития все больше ускоряются.

Как сообщает Trend, об этом в субботу в кулуарах проходящего в Баку Кубка мира по художественной гимнастике сказала журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

"Благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой для развития гимнастики созданы лучшие условия. Считаю, что поколение молодых азербайджанских спортсменов, тех, кто только приходит в спорт, является очень счастливым, так как в стране созданы все возможности для формирования и развития спортсменов", - отметила она.

Говоря о том, что Федерация гимнастики Азербайджана всегда на высоком уровне проводит международные соревнования, Нурлана Мамедзаде подчеркнула, что у AGF имеется большой организационный опыт.

"Мы с уверенностью открываем двери всем делегациям. Еще одним плюсом нашей Федерации является то, что в команде местного организационного комитета трудятся молодые люди. Считаю, что одним из факторов успешной организации является то, что мы открыты к новшествам, а наши молодые кадры полны новых идей и интересных предложений", - сказала она.

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана добавила, что на текущем Кубке мира по художественной гимнастике в Баку идет очень интересная борьба между командами в групповых упражнениях.

"Мы надеемся, что наша команда в первую очередь продемонстрирует хорошие выступления. 2024 год - важный, это Олимпийский год и спортсмены стараются участвовать в соревнованиях перед Олимпийскими играми, чтобы достичь хорошей формы. Некоторым спортсменам уже удалось получить лицензию, а некоторые стараются воспользоваться последним шансом. На Кубке мира в Баку много звездных гимнасток. Среди них азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова - бронзовая призерка чемпионата Европы прошлого года в Баку. Наша команда в групповых упражнениях является чемпионом Европы прошлого года", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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