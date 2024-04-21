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В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)

Общество Материалы 21 апреля 2024 18:21 (UTC +04:00)
В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - В ходе заключительного дня соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку состоялось вручение награды "AGF Trophy", сообщает в воскресенье Trend.

Кубок "AGF Trophy" был вручен команде Азербайджана в групповых упражнениях. В состав команды вошли - Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

Напомним, что по традиции кубок "AGF Trophy" вручается спортсменке и команде, набравшим самый высокий балл за исполнение.

Награду вручила директор соревнований Наталья Буланова.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях приняли участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира.

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В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)
В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)
В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)
В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)
В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)
В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)
В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)
В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)
В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)
В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)
В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)
В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)
В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)
В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)
В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)
В рамках Кубка мира по художественной гимнастике команде Азербайджана вручена награда "AGF Trophy" (ФОТО)
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