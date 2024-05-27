Цель ISO - улучшить качество жизни людей - Эрик Киек

БАКУ /Trend/ - Цель Международной организации по стандартизации (ISO) заключается в том, чтобы улучшить качество жизни людей с помощью международных стандартов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал руководитель отдела по расширению потенциала ISO Эрик Киек на открытии регионального семинара на тему "Программа развития лидерства и управления" для национальных органов стандартизации развивающихся стран в Баку.

"Поскольку мы сейчас обучаемся в быстро меняющейся среде, я думаю, что очень важна роль наших лидеров в том, чтобы помочь нам ориентироваться в переменах и использовать новые возможности. В наш век неопределенности, разработчики стандартов способны изменить ситуацию к лучшему с помощью международных стандартов. И, конечно же, наша цель как ISO заключается в том, чтобы сделать жизнь людей проще, безопаснее и лучше с помощью международных стандартов", - подчеркнул он.

Эрик Киек также упомянул о важности проведения конференции COP29, которая состоится в Азербайджане в ноябре 2024 года.

Отметим, что семинар организован Международной организацией по стандартизации при поддержке Азербайджанского института стандартизации и сертификации (АИСС).

В семинаре принимают участие руководящие сотрудники национальных органов стандартизации Албании, Азербайджана, Багамских островов, Буркина-Фасо, Белиза, Бутана, Колумбии, Ганы, Греции, Кении, Монголии, Катара, Руанды, Королевства Саудовская Аравия, Йемена, Швеции.

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