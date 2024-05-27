Азербайджанский институт стандартизации наращивает свой потенциал - Ильгар Гасанов

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский институт стандартизации (Азстанд) находится в процессе наращивания своего потенциала

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель руководителя Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительскими рынками при министерстве экономики Азербайджана Ильгар Гасанов на открытии регионального семинара на тему "Программа развития лидерства и управления" для национальных органов стандартизации развивающихся стран в Баку.

"Сейчас Азстанд уделяет особое внимание наращиванию потенциала и повышению уровня специалистов, поэтому организация этого семинара в Баку очень важна", - подчеркнул он.

Он также упомянул, что в Азербайджане сейчас ведутся работы над пересмотром действующего законодательства в сфере стандартизации, и строится система инфраструктуры качества в соответствии с международными требованиями.

"Мы укрепляем свое присутствие в международных организациях, поэтому активно сотрудничаем с ISO и другими организациями региона. Наши специалисты представлены в нескольких технических комитетах", - добавил он.

Отметим, что семинар организован Международной организацией по стандартизации (ISO),

при поддержке Азербайджанского института стандартизации и сертификации (АИСС).

В семинаре принимают участие руководящие сотрудники национальных органов стандартизации Албании, Азербайджана, Багамских островов, Буркина-Фасо, Белиза, Бутана, Колумбии, Ганы, Греции, Кении, Монголии, Катара, Руанды, Королевства Саудовская Аравия, Йемена, Швеции.

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