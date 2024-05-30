В Азербайджане задержаны 45 человек, подозреваемых в совершении преступлений - МВД

БАКУ /Trend/ - 29 мая сотрудниками полиции было раскрыто 37 зарегистрированных на территории Азербайджана преступлений, 10 из которых связаны с предыдущими периодами.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности задержаны 124 человека, находившихся в розыске (в том числе 100 человек в качестве должников).

"Выявлено 20 фактов, связанных с наркотиками, и 6 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 45 человек", - говорится в информации МВД.

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