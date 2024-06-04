Обнародован рейтинг лучших футбольных тренеров по итогам сезона 2023/24

БАКУ /Trend/ - По итогам сезона 2023/24 обнародован рейтинговый список лучших главных тренеров мира.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в июньскую таблицу вошли 500 сильнейших специалистов планеты.

Единственный азербайджанский тренер в списке - Гурбан Гурбанов. Позиция главного тренера "Карабаха" в рейтинге изменилась. Он 135-й в мире с 1672 очками. Хотя Гурбанов и не добился прироста очков по сравнению с прошлым месяцем, он продвинулся на 1 ступень. Среди специалистов, которых он обошел, такие известные личности, как Мичел, Доменико Тедеско, Шенол Гюнеш, Окан Бурук, Роберто де Дзерби, Фрэнк Лэмпард.

Отметим, что таблицу возглавляет тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с 2239 очками.

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