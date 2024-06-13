В Азербайджане утверждены правила ведения кадастра мелиоративных и ирригационных систем

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила ведения кадастра мелиоративных и ирригационных систем".

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим новое постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, данные правила разработаны в соответствии с законом "О мелиорации и ирригации".

Расходы, связанные с формированием, ведением, управлением и совершенствованием кадастра мелиоративных и ирригационных систем, финансируются за счет средств государственного бюджета и иных определенных законом источников.

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