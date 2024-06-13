Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане утверждены правила ведения кадастра мелиоративных и ирригационных систем

Общество Материалы 13 июня 2024 18:11 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждены правила ведения кадастра мелиоративных и ирригационных систем

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила ведения кадастра мелиоративных и ирригационных систем".

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим новое постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, данные правила разработаны в соответствии с законом "О мелиорации и ирригации".

Расходы, связанные с формированием, ведением, управлением и совершенствованием кадастра мелиоративных и ирригационных систем, финансируются за счет средств государственного бюджета и иных определенных законом источников.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости