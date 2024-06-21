Назван объем выплат в Азербайджане пенсий и пособий по случаю потери главы семьи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в мае 2024 года пенсии и пособия по случаю потери главы семьи были выплачены более чем 193 тысячам человек.

Как сообщили Trend в Государственном фонде социальной защиты, из них пенсии получили более 134 тыс. человек, а пособия - более 58 тыс. человек.

Отметим, что согласно предварительным данным министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, в январе-марте текущего года сумма средств, направленных на финансирование пенсий и пособий, увеличилась на 13,8 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достигла 1652,1 миллиона манатов.

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