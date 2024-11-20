В Германии прошел боксерский турнир по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня Победы Азербайджана в городе Шкопау (Германия) прошел боксерский турнир международного уровня.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что в турнире, организованном совместно боксерским клубом "Odlar Yurdu" функционирующим в городе Магдебург и спортивной организацией "Der MSV BUNA" из города Шкопау, приняли участие до 100 юных спортсменов.

Победителями турнира стали боксеры Тимур Батчаев, Лукас Кирхнер и Фейсале Лебенда, вышедшие на ринг под флагом Азербайджана.

Руководитель боксерского клуба "Odlar Yurdu", чемпион мира по профессиональному боксу Азад Азизов отметил, что организация спортивных соревнований по случаю Дня Победы является прекрасной традицией. Он поблагодарил Государственный комитет по работе с диаспорой и посольство Азербайджана в Германии за оказанную поддержку.

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