График рабочих дней в Азербайджане изменён на период Нового года

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане перенесены рабочие и выходные дни.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, в целях обеспечения последовательности рабочих дней и дней отдыха переставлены места рабочих дней 30 декабря 2024 года и 3 января 2025 года и дней отдыха 28 и 29 декабря 2024 года соответственно.

Так, 28 и 29 декабря, выпадающие на выходные, будут рабочими днями, а 30, 31 декабря, 1, 2, 3 января - выходными.

4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Для тех, кто работает в пятидневном режиме, праздничные каникулы продлятся до 6 января, а для тех, кто работает в шестидневном - 4 января будет рабочим днем.

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